Умерла профессор РГГУ Наталия Басовская

Историк Наталия Басовская умерла на 79-м году жизни. Об этом рассказал ректор РГГУ Александр Безбородов. В последнее время она болела.

- У нее, конечно, целая школа - десятки учеников, которые унаследовали умение работать с архивными источниками, умение работать с персоналиями историческими, умение проводить репрезентацию этих персонажей. Воспитание любви к всеобщей истории - это тоже ее фантастическое умение, - цитирует его слова ТАСС.

Ректор РГГУ рассказал о том, что именно Наталия Басовская обучала его всемирной истории. "Потом мы вместе шли всю жизнь", - вспоминает он.

- Это была выдающаяся ученый, известный в мире, не говоря уже о нашей стране, медиевист, великолепный педагог, - сказал ректор РГГУ.

Наталия Басовская была специалистом по истории средних веков Западной Европы. Она занималась проблемами истории международных отношений в Западной Европе XII - XV веков, политической истории Англии и Франции, истории исторической науки.