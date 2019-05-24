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24.05.2019 11:44
Рубрика: Экономика

В АКИТ опровергли информацию о росте цен на товары из-за эквайринга

Текст: Екатерина Ясакова
Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров. Об этом "Российской газете" рассказали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), руководство которой побывало на очередной рабочей встрече по эквайрингу в Ассоциации банков России.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Ритейл и онлайн-торговля ведут давнюю борьбу с банками за заветный процент. Из-за этого есть риск повышения цен, ведь обслуживание карт продавцам обходится дорого. Об этом говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли и АКИТ в адрес Ассоциации банков России, сообщили "Известия". 

"В письме речь идет об увеличении расходов на обслуживание выручки. О повышении цен там не сказано", - прокомментировал новость президент АКИТ Артем Соколов. 

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По данным ассоциации, стоимость обслуживания безналичных платежей превышает стоимость обслуживания наличных в 6-9 раз. Причем каждый год обслуживание обходится все дороже. Логика такова, что, если платежные системы не снижают комиссии, они, по сути, не стимулируют безналичные платежи, ведь торговцы нередко отказываются от этого вида оплаты.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков не согласен с таким мнением. По его словам, сегодня у всех российских банков примерно одинаковая программа лояльности, которая, так или иначе, сводится к поощрению совершения безналичных покупок. Более того, получаемая комиссия как раз и тратится на стимулирование безналичного обращения. Например, банк может использовать эту комиссию на обслуживание кредитных карт с льготным периодом по начислению процентов. 

Фото: Fokusiert /iStock
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"Онлайн-торговля и ритейл заинтересованы в том, чтобы у компаний с большим оборотом комиссия была меньше. Однако клиента можно привлечь скидками за постоянную оплату по картам, а платит чаще всего он в продуктовых магазинных. Все указывает на то, что стимулировать безналичные платежи в торговых сетях с большим оборотом менее выгодно с точки зрения вовлечения потребителя, так как он значительно реже совершает покупки в них", - заключил Алексей Войлуков.

Полную версию материала читайте в ближайших номерах "РГ".

Экономика Товары и цены
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