В ЕАЭС достигли прогресса в работе над концепцией общего финрынка

Финальная точка в разработке концепции, которая определит параметры формирования единого финансового рынка Евразийского экономического союза, может быть поставлена еще до конца текущего года. Такой прогноз сделал 24 мая член Коллегии ЕЭК Тимур Жаксылыков, выступая на заседании Консультационного совета по валютной политике нацбанков государств - членов ЕАЭС. Об этот сообщает БЕЛТА со ссылкой на источники в Евразийской экономической комиссии.

Основной темой повестки нынешнего экспертного диалога, уточнил Жаксылыков, и стало обсуждение актуальных вопросов создания общего финансового рынка. Специалисты рассмотрели интеграционные аспекты в секторе ценных бумаг, проанализировали процедуры взаимного допуска на общий финансовый рынок, защиты прав потребителей в этой сфере услуг, информационного взаимодействия и надзора. В заседании Консультативного совета приняли участие руководители центральных банков и других финансовых регуляторов государств ЕАЭС, добавляет агентство.

Как уже сообщалось, еще три года назад лидеры стран ЕАЭС поручили своим правительствам и финансовым регуляторам совместно с ЕЭК разработать проект концепции формирования общего финансового рынка. Именно она и должна определить цели, задачи и ключевые направления формирования общего рынка с указанием этапов и мероприятий по их реализации, правовую основу его функционирования, порядок информационного взаимодействия и административного сотрудничества регуляторов, задачи и полномочия наднационального органа по управлению общего финансового процесса.