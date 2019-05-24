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24.05.2019 13:49
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали "хорошим сигналом" заявление Киева о переговорах с РФ

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуме прокомментировали заявление главы администрации президента Украины Владимира Зеленского о необходимости переговоров между Украиной и Россией.

Ранее глава администрации Андрей Богдан поделился мнением со СМИ, что переговоры с Россией нужны. Он добавил, что "разговаривать нужно, если вы хотите мир". Однако вести переговоры с лидерами ЛНР и ДНР администрация Зеленского не собирается, сообщил он. А перед этим Богдан говорил, что новый президент намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров с Россией. Впрочем, впоследствии "референдум" скорректировал на "опрос".

Фото: Стрингер / РИА Новости
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Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев отметил, что, по всей видимости, заявление Богдана так или иначе отражает позицию официального Киева. "Для России это позитивный сигнал", - заметил он в комментарии RT.

В целом же недавние заявления о возможном проведении референдума он назвал "ходом, который поможет новому главе государства".

В случае реализации такого сценария украинский народ выступит за конструктивный диалог с Россией и урегулирование отношений, считает депутат.

Отметим, что ранее прокомментировавшие эту тему парламентарии посоветовали Зеленскому вести переговоры все-таки с Донецком и Луганском, а не с Россией по поводу мирного урегулирования.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Отношения России и Украины
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