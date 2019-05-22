В Думе прокомментировали идею Зеленского о референдуме по отношениям с РФ

В Госдуме прокомментировали заявление о планах Владимира Зеленского вынести вопрос о формате переговорного процесса с Россией на референдум. Речь пойдет в том числе о решении конфликта в Донбассе. Оценки депутатов несколько разошлись.

Ранее о планах президента Украины сообщил глава его администрации Андрей Богдан.

- Новый украинский президент пытается быть оригинальным, используя в механизме функционирования государственной власти элементы электорального участия, - оценил идею член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

- Главное, чтобы эти действия не остались просто пиар-ходом для привлечения внимания избирателей перед выборами в парламент, - сказал он журналистам.

В целом же он назвал не лишенным здравого смысла намерение спросить мнение у граждан Украины по поводу дальнейших отношений с Россией. Парламентарий полагает, что в случае честного проведения такого референдума, ответ большинства украинцев будет однозначным.

Однако, по его словам, остается вопрос, как будет организован референдум и будут ли иметь возможность участвовать в нем жители Донбасса и все те украинцы, которые проживают вне пределов Украины.

При этом он отметил, что Киев не должен вводить в заблуждение своих граждан, анонсируя референдум о договоренностях именно с Россией по дальнейшей судьбе Донбасса.

- Следует четко понимать, что вести переговоры по Донбассу руководству Незалежной необходимо не с Россией, а с жителями ДНР и ЛНР, - подчеркнул Железняк. - Только прекращение военных действий в отношении Донбасса и неукоснительное выполнение Минских соглашений позволят изменить ситуацию.

Депутату Госдумы РФ от крымского региона Михаилу Шеремету идея Зеленского не очень понравилась. Проводить референдум - напрасная трата времени и денег, заявил он в комментарии РИА Новости.

- Если Зеленский решил по каждому поводу проводить референдумы, то далеко они не уедут и отстанут безвозвратно, - сказал он, назвав очевидным, что украинский народ настроен на возвращение некогда утраченных партнерских и дружеских отношений с Россией.

По его мнению, подобное решение может говорить о желании нового руководителя переложить ответственность за принятие политических решений на население, а "самому отсидеться в тени".

Похожее заявление сделал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, который считает, что идея провести референдум по переговорам Украины с Россией демонстрирует желание украинского лидера спрятаться за спину народа.

- Дело в спасении собственного имиджа и желании усидеть на двух стульях, - сказал парламентарий.

По его оценке, прятаться за народ Зеленскому надо, чтобы потом апеллировать ко всем международным институтам, Госдепу США и европейским кураторам - "народ так решил, не я".