В канун евровыборов "желтые жилеты" активизировались

"Желтые жилеты" не были бы самими собой, если бы не решили накануне воскресных выборов в Европарламент в 28-й по счету день протестов провести ряд громких акций. Так в Париже намечено несколько манифестаций, интерес к которым проявили по меньшей мере шесть тысяч человек.

Одна из них должна состоятся на бульваре Батиньоль на севере Парижа, где в свое время жили Эмиль Золя и Жорж Сименон. Эта акция названа "Акт 28 - Возрождение, мы возвращаемся!".

Другая предлагает участникам движения "отстаивать демократию", собравшись на востоке французской столицы рядом с кладбищем Пер-Лашез. А вот один их неформальных вождей "желтых жилетов" Эрик Друэ считает, что пора отказываться от заранее объявленных манифестаций, "мирно прогуливаясь" по городу на Сене. На его странице в Facebook помещена фотография Эйфелевой башни и лаконичный текст: "Париж - 9:00 в субботу 25 мая". Это означает, что информацию о месте сбора желающие присоединиться к нему и другой известной "желтой" фигуре Жерому Родригесу, лишившемуся одного глаза в январе этого года в ходе манифестации, получат не раньше указанного часа.

В провинции, пожалуй, самым резонансным событием обещает стать налет "желтожилетных" на Амьен - родной город президента Франции. Организаторы акции так ее и назвали: "25 мая захватываем город Макрона". Они также объяснили, что проведут этот рейд по той причине, что "им мешают пробиться к Елисейскому дворцу - официальной резиденции Эмманюэля Макрона". Желание принять участие в этой акции высказали три тысячи человек.

В том, что протестное движение в той или иной мере скажется на результатах воскресных выборов, здесь никто не сомневается. Самим "желтым жилетам" , несмотря на отсутствие единой организационной структуры, удалось сформировать три списка кандидатов в Европарламент. Это "Желтый альянс", возглавляемый певцом Франсисом Лаланном, "Гражданская эволюция", где первым номером выступает радикально настроенный выразитель интересов манифестантов Кристоф Шалансон, а также "Движение за гражданскую инициативу".

Если верить опросам, конкурировать с фаворитами этой гонки им будет сложновато. Но однозначно, что, как и все "жилеты" в целом, выступят против партии правительственного большинства "Республики на марше". Они крайне отрицательно относятся к нынешнему хозяину Елисейского дворца, возлагая на него ответственность за социально-экономический курс, спровоцировавший протестные выступления, длящиеся вот уже свыше полугода.