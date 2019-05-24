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24.05.2019 16:02
Рубрика: Общество

В Москве отобрали финалистов фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

Текст: Юрий Снегирев
В московской штаб-квартире Русского географического общества отбирали финалистов V фотоконкурса "Самая красивая страна". В жюри вошли самые авторитетные специалисты. Как сказал на открытии церемонии президент РГО Сергей Шойгу, "профессионализм нашего жюри гарантирует, что наш конкурс будет соответствовать названию".

Число снимков за все время существования конкурса приближается к полумиллиону. На этот раз пришло почти 42 тысячи работ от 6,5 тысячи авторов. Попробуй все отсмотри! Но тем не менее состав жюри этого конкурса всегда отличался от других. В него входили не только профессиональные фоторепортеры и фотохудожники, но искусствоведы, кинорежиссеры, актеры… Вот и сейчас зал ахнул, когда туда вошел Шнур. Сергея Шнурова мы все знаем как эпатажного музыканта. А здесь он был в строгом костюме и тонких интеллигентных очках. Мало кто знает, что Сергей весьма образованный человек, тонко чувствующий фальшь.

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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Марина Лошак, директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина только всплескивала руками, когда на огромном экране появлялись настоящие шедевры. Как выбирать если шедевр идет за шедевром? И эта красота, между прочим, помогает жить и служить нашим воинам. Сергей Шойгу приоткрыл "военную тайну" - финальные работы, отпечатанные в отличном качестве и выставочном формате, украшают кубрики наших подлодок и крейсеров. Висят в частях и на Земле Франца Иосифа, и на острове Котельный, и на мысе Шмидта. А еще в госпиталях. Ну ведь и правда: взглянешь на такую красоту, и настроение повышается вместе с гемоглобином.

На гигантском экране мелькали Урал и Дагестан, Чукотка и Хакассия, Крым и Калининградская область. Девушки выносили конверты с 10-ю фотографиями в каждой из 12 номинаций. Жюри должно было отобрать только 3. В сентябре пройдет второй этап -будут определяться победители. Глядя на председателя жюри Константина Лейфера, можно с уверенностью сказать, что это будут лучшие из лучших.

Фото: iStock
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Но был кроме Шнура в этом зале еще один дебютант. В Соседней комнатке расположился небольшой вернисаж. Впервые на суд прессы были предоставлены художественные работы Президента РГО Сергея Шойгу. Я был поражен. Говорю это не потому, что он начальство. Работы (живопись и графика) напомнили мне мое детство. У меня была книга про природу, оформленная знаменитым художником Маем Митуричем. Так вот эти работы были выполнены в такой же стилистике. Скупые мазки темперы по белоснежному ватману. Так они (Митурич и Шойгу) изображали северную природу. И было в этих мазках необычайная ширь и простор. Полезу на антресоли за книгой. Может, при очередной встрече подарю ее президенту РГО?

Ну что же. Будем ждать сентября, когда очередное сито высеет достойнейших. "Российская газета" продолжает публиковать самые удачные работы фотоконкурса. Наши читатели ничуть не хуже подводников и полярников.

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