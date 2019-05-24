В России поддержат сбор и переработку грибов и ягод

Заместитель председателя правительства Алексей Гордеев поручил подготовить предложения по развитию сбора и переработки дикорастущих грибов, ягод и другого сырья, сообщили в пресс-службе вице-премьера.

В частности, предполагается внести дикоросы в перечень сельскохозяйственной продукции. Это позволит предприятиям, занимающимся сбором и переработкой дикорастущего сырья воспользоваться всеми действующими мерами господдержки. Например, получать льготные кредиты.

В результате повысится инвестиционная привлекательность сектора, отмечают в пресс-службе вице-премьера. Кроме того, Минсельхоз России могут наделить полномочиями порегулированию этой сферы хозяйственной деятельности.

Предложения по развитию сбора и переработки дикоросов обсудались на встрече Алексея Гордеева с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковом.

По оценкам экспертов, существующий эксплуатационный запас дикорастущего сырья в стране достигает 8,5 миллиона тонн в год. Но сейчас он используется не более чем на 6 процентов. Россия заготавливает 35 тысяч тонн ягод в год, в том числе в Карелии - около 15 тысяч тонн.

По словам Алексея Гордеева, спрос на экологически чистую и уникальную продукцию в мире растет. Потому тема, поднятая главой Карелии, интересна практически для большинства регионов страны.

Вице-премьер также отметил необходимость проработать вопрос о дальнейших шагах по сертификации различных дикоросов в группе органической, экологически чистой продукции.