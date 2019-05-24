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24.05.2019 10:37
Рубрика: Экономика

В России поддержат сбор и переработку грибов и ягод

Текст: Евгений Гайва
Заместитель председателя правительства Алексей Гордеев поручил подготовить предложения по развитию сбора и переработки дикорастущих грибов, ягод и другого сырья, сообщили в пресс-службе вице-премьера. 
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В частности, предполагается внести дикоросы в перечень сельскохозяйственной продукции. Это позволит предприятиям, занимающимся сбором и переработкой дикорастущего сырья воспользоваться всеми действующими мерами господдержки. Например, получать льготные кредиты.

Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Крым
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В результате повысится инвестиционная привлекательность сектора, отмечают в пресс-службе вице-премьера. Кроме того, Минсельхоз России могут наделить полномочиями порегулированию этой сферы хозяйственной деятельности.

Предложения по развитию сбора и переработки дикоросов обсудались на встрече Алексея Гордеева с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковом. 

По оценкам экспертов, существующий эксплуатационный запас дикорастущего сырья в стране достигает 8,5 миллиона тонн в год. Но сейчас он используется не более чем на 6 процентов. Россия заготавливает 35 тысяч тонн ягод в год, в том числе в Карелии - около 15 тысяч тонн. 

Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
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По словам Алексея Гордеева, спрос на экологически чистую и уникальную продукцию в мире растет. Потому тема, поднятая главой Карелии, интересна практически для большинства регионов страны. 

Вице-премьер также отметил необходимость проработать вопрос о дальнейших шагах по сертификации различных дикоросов в группе органической, экологически чистой продукции.

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