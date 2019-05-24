Сегодня в Сеуле в Университете иностранных языков Хангук прошел ежегодный конкурс, в ходе которого учащиеся корейских вузов демонстрировали свои знания русского языка.

Состязание прошло в девятый раз и было приурочено к 220-летнему юбилею со дня рождения выдающегося русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Мероприятие было организовано при поддержке посольства Российской Федерации в Республике Корея, Россотрудничества, компаний "Аэрофлот", "Paldo" и других организаций и частных лиц.

В нынешнем году в конкурсе приняли участие несколько десятков южнокорейских студентов из различных вузов страны. Участники были разделены на две основные группы: те, кто прожил и учился в России не более трех семестров, и тех, чей опыт пребывания в РФ превышает этот срок. Согласно решению авторитетного жюри, составленного из педагогов и прочих специалистов русского языка, звание лучшего знатока русского языка среди учащихся вузов Кореи в своих группах завоевали студент Сеульского государственного университета Ким Чжон Чжин и студентка Университета Корё (Сеул) Син Вон.

Победителям и призерам были вручены ценные призы и подарки, включая бесплатные стажировки в ведущих вузах России, авиабилеты до Москвы и обратно, книги и денежные суммы.

Профессор-русист из Университета иностранных языков Хангук Ким Чжун Сок в беседе с "Российской газетой" назвал конкурс "уникальной площадкой, где могут общаться специалисты и студенты из разных университетов, специализирующиеся в русском языке".

Эксперт призвал представителей России и Кореи прилагать совместные усилия для того, чтобы стимулировать рост интереса к русскому языку в Южной Корее. "Как профессор русского языка и литературы, я могу сказать, что корейские студенты в выборе своего жизненного пути, дела, которому они хотят посвятить свою жизнь, очень тенденциозны. Если, например, в России произойдет какое-то негативное событие, то число студентов, желающих поступить на факультет русского языка и литературы в корейских вузах, будет очень небольшим. Поэтому мы вместе, не только наш университет, но и посольство РФ в Республике Корея, Россотрудничество, "Русский мир" и другие университеты, должны приложить все усилия для того, чтобы создать у корейского общества правильное представление о России, показать потенциал и ценность этой страны и её культуры, а также вернуть былую популярность русскому языку и культуре среди корейцев", - сказал Ким.

Он также выразил надежду, что международная обстановка будет способствовать развитию отношений между Россией и Республикой Корея (РК). "Я, например, возлагаю большие надежды на то, что строительство железной дороги, которая соединит РК и РФ усилит интерес корейцев к России и создаст больше рабочих мест, связанных с русским языком", - сказал он.