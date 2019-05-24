В США казнили серийного убийцу

Бобби Джо Лонг, который признал себя виновным в убийстве восьми женщин в штате Флорида в 1984 году, был казнен смертельной инъекцией в четверг вечером, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителей властей.

Лонг был приговорен к смертной казни за убийство 22-летней Мишель Симмс, чье тело было найдено на обочине дороги в пригороде Тампы в Лейк-Сити в мае 1984 года. Позже он признался в убийстве еще семи женщин.

Адвокаты Лонга утверждали, что смертельная инъекция пройдет "жестко" из-за диагностированной у него эпилепсии, однако верховный суд штата отклонил три апелляции защитников.