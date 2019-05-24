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24.05.2019 08:43
Рубрика: В мире

В США предложили вводить пошлины против манипулирующих валютой стран

Текст: Денис Кабанов

Министерство торговли США предлагает вводить специальные пошлины против стран, которые намеренно занижают курс своей валюты по отношению к доллару. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на релиз, распространенный ведомством.

Фото: Сергей Михеев.
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Минторг США предупреждает иностранных экспортеров, что "может компенсировать валютные субсидии, которые вредят американской промышленности". "Иностранные государства больше не смогут использовать свою валютную политику для причинения ущерба американским рабочим и предпринимателям", - указывается в релизе.

Уведомление о готовящихся мерах было выпущено согласно указаниям президента США Дональда Трампа, гласит релиз.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщало, что минфин США может включить Россию в список стран, которые манипулируют своей валютой, чтобы добиться торговых преимуществ.

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