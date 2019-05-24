В США предложили вводить пошлины против манипулирующих валютой стран

Министерство торговли США предлагает вводить специальные пошлины против стран, которые намеренно занижают курс своей валюты по отношению к доллару. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на релиз, распространенный ведомством.

Минторг США предупреждает иностранных экспортеров, что "может компенсировать валютные субсидии, которые вредят американской промышленности". "Иностранные государства больше не смогут использовать свою валютную политику для причинения ущерба американским рабочим и предпринимателям", - указывается в релизе.

Уведомление о готовящихся мерах было выпущено согласно указаниям президента США Дональда Трампа, гласит релиз.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщало, что минфин США может включить Россию в список стран, которые манипулируют своей валютой, чтобы добиться торговых преимуществ.