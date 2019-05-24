В Витебске создадут самобытный центр рядом с музеем Марка Шагала

Пространство непревзойденного мастера авангардного искусства ушедшего столетия - Марка Шагала - на его малой родине в Витебске сможет совсем скоро расширить свои границы. Неподалеку от его Дома-музея планируется возвести культурно-туристический центр "На Покровской".

Проект, по замыслу авторов, сообщили БЕЛТА городские власти, предусматривает развитие исторической застройки города в районе, где гениальный живописец провел свои юношеские годы. Здесь просто невозможно пройти и мимо памятника Шагалу, глядя на который восхищаешься точно переданной в скульптуре сущностью его творчества: музыкант в живописи, играющий на струнах души.

Кстати, как уже информировал "СОЮЗ", в музейных запасниках тысячелетнего Витебска собрано около трехсот оригинальных графических работ, включая офорты и акватинты белорусского самородка. Среди них есть и иллюстрации к поэме Николая Гоголя "Мертвые души", серии цветных литографий на тему "Библия" и цикла "Двенадцать колен Израиля". Гордостью музея считаются и более ста произведений графики европейских мастеров.

На земельном участке почти в два гектара, поясняет агентство, пока расположены десять зданий бывшего винодельческого завода, в том числе административный корпус, который считается памятником архитектуры XIX-XX веков.

Потенциальным инвесторам предлагается реконструировать и модернизировать сооружения под объекты туристической инфраструктуры, создать гостиничный комплекс, объекты общественного питания, сувенирные лавки и магазины. Словом, вдохнуть в культурный арт-объект жизнь нового поколения белорусов.

Кроме того, часть недвижимости планируется использовать для кустарного производства, организации работы ремесленников. Здесь же возможна и малоэтажная жилая застройка. Первоначально проект предусматривал перепрофилирование винодельческого завода под производственно-туристический комплекс. Однако предприятие четыре года назад было признано банкротом, и в 2017 году недвижимость перешла на баланс городской собственности. Именно с учетом этих обстоятельств в мэрии и был скорректирован проект, для которого осталось только на конкурсной основе выбрать достойного мецената.