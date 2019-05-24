Владимир Путин лично поздравил Патриарха

Президент Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства и пожелал ему разгрузить свой график.

На встрече в Кремле глава государства поблагодарил Предстоятеля РПЦ за совместную работу по укреплению страны и "за вклад в укрепление Русской православной церкви, а значит, в укрепление и всей нашей страны, всей России".

"Есть только одно пожелание - ваши ближайшие сотрудники не хотят вам этого говорить, я скажу - график свой корректировать в сторону разгрузки", - сказал Путин.

Патриарх поблагодарил за добрые слова и за замечательный уровень сотрудничества между государством и Церковью при непосредственном активном участии президента. "Многие добрые дела реализуются, и это видно невооруженным глазом", - добавил он.

"Поэтому, думаю, все, что происходит в этой части общественно-церковных отношений, все это содействует укреплению жизни нашего народа, духовной жизни, и содействует миру, благополучию и процветанию нашего общества", - сказал Предстоятель РПЦ.