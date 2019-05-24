Власти Лондона закрыли улицу из-за подозрительного предмета

В Лондоне закрыли центральную правительственную улицу Уайтхолл. В одном из зданий там был обнаружен бесхозный предмет.

На место ЧП прибыли экстренные службы города. Полиция изучила данный предмет и выяснила, что не представляет опасности. "Окрестные улицы вскоре будут открыты. Спасибо еще раз за терпение и сотрудничество", - проинформировали стражи порядка Twitter. В настоящее время полиция готовится убрать ограждения.

Британские спецслужбы за последние несколько лет предотвратили 19 готовящихся терактов в стране.