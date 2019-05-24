Во Франции в результате взрыва ранено 13 человек

13 человек получили ранения, в основном, как сообщают представители городских властей, не связанные с опасностью для жизни. Среди пострадавших восьмилетняя девочка. Всем была оказана медицинская помощь, а затем их доставили в городские больницы.

Район ЧП оцеплен полицией, а также военными, задействованными в рамках антитеррористической операции "Сантинель".

Как сейчас выясняется, сумку с взрывным устройством, начиненным гвоздями, болтами и гайками, привез велосипедист в возрасте от 30 до 35 лет. На мужчине был черный свитер, а лицо скрыто большими солнцезащитными очками. Злоумышленник оставил сумку у булочной "Бриошь доре" и сразу же скрылся. На его поиски отмобилизованы все полицейские силы Лиона.

На месте происшествия в настоящее время работает бригада саперов. К расследованию обстоятельств происшествия привлечен антитеррористический отдел прокуратуры Парижа.

На ЧП в Лионе отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он заявил о своей "поддержке пострадавшим и их семьям".