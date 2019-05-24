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24.05.2019 20:03
Рубрика: Общество

Всего семь минут: врач рассказал о причине заболевания раком

Текст: Руслан Мельников
Долгое пребывание под солнцем без использования солнцезащитного крема может стать причиной появления ранних морщин, быстрого старения кожи и развития онкологических заболеваний.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этой опасности Агентству городских новостей "Москва" рассказал завотделом оказания специализированной помощи Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения, врач-дерматовенеролог Дмитрий Серов. Причем, по его словам, пребывание на солнце без солнцезащитных средств людей со светлым фенотипом должно быть ограничено считанными минутами.
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"Такие люди более склонны к солнечным ожогам и меланоме, чем темнокожие", - отметил специалист и добавил, что на солнце без защитного крема они могут провести не более пяти-семи минут.

Дмитрий Серов объяснил, что под воздействием солнечного облучения происходит так называемое фотостарение кожи, признаками которого становятся пигментные пятна. Частый пляжный отдых может вызвать морщины на пять-семь лет раньше срока. Но это еще не самое страшное. Загар в солнечные дни может привести к развитию меланомы.

"А при посещении солярия более 20 раз в год риск возникновения рака кожи удваивается, при этом конкретно для меланомы он увеличивается на 22 процента, для плоскоклеточного рака - на 78 процентов", - предупреждает специалист.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание Онкология: как победить рак
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