Всего семь минут: врач рассказал о причине заболевания раком

Долгое пребывание под солнцем без использования солнцезащитного крема может стать причиной появления ранних морщин, быстрого старения кожи и развития онкологических заболеваний.

Об этой опасности Агентству городских новостей "Москва" рассказал завотделом оказания специализированной помощи Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения, врач-дерматовенеролог Дмитрий Серов. Причем, по его словам, пребывание на солнце без солнцезащитных средств людей со светлым фенотипом должно быть ограничено считанными минутами.

"Такие люди более склонны к солнечным ожогам и меланоме, чем темнокожие", - отметил специалист и добавил, что на солнце без защитного крема они могут провести не более пяти-семи минут.

Дмитрий Серов объяснил, что под воздействием солнечного облучения происходит так называемое фотостарение кожи, признаками которого становятся пигментные пятна. Частый пляжный отдых может вызвать морщины на пять-семь лет раньше срока. Но это еще не самое страшное. Загар в солнечные дни может привести к развитию меланомы.

"А при посещении солярия более 20 раз в год риск возникновения рака кожи удваивается, при этом конкретно для меланомы он увеличивается на 22 процента, для плоскоклеточного рака - на 78 процентов", - предупреждает специалист.