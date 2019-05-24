Всемирный банк: Украина является одной из беднейших стран региона

По оценке Всемирного банка, Украина по показателю ВВП на душу населения остается одной из беднейших стран региона и находится на уровне Молдавии, Армении и Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенный доклад организации.

"Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран, - говорится в документе. - При существующих темпах экономического роста Украине понадобится более 50 лет, чтобы достичь уровня доходов современной Польши".

Всемирный банк сохранил свой прогноз роста ВВП страны на уровне 2,7% в 2019 году.

Ранее эксперты организации отмечали, что без структурных реформ темпы роста украинской экономики останутся минимальными. Они призвали Киев укреплять экономические институты, повышать продуктивность экономики и расширять внешнюю торговлю.