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Вышел иллюстрированный справочник по всем смертям "Игры престолов"

Новости
    24.05.2019, 18:35
Текст:   Олег Усков

Автор издания Washington Post провела поистине уникальную работу и опубликовала полный и на каждый пункт (!) иллюстрированный инфографический справочник по всем смертям всех сезонов "Игры престолов" - это 73 эпизода, напомним. 

Всего издание насчитало 6 887 трупов людей, животных и нежитей, полегших как индивидуальным, частным, так сказать порядком, так и массовым - группами на полях сражений.

Акцентируем: практически каждая из этих смертей, когда известно имя (кличка) упокойного - персонально портретирована.

Фото: Helen Sloan/ HBO
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"Гид" этот, итог многолетнего покадрового анализа сериала, со зловещим, извращенным интересом можно изучать весь день напролет. Поскольку все разбито по сезонам и дотошно запротоколировано: кто, как, кем, чем и когда. А также кто - сколько. С указанием локаций, картами и графиками.

Удивительная, конечно, вещь. Практически бесценная.  При этом стоит заметить, что ранее звучали значительно иные калькуляции.

И да: Valar, как говорится, Morghulis.

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