Вышел иллюстрированный справочник по всем смертям "Игры престолов"

Автор издания Washington Post провела поистине уникальную работу и опубликовала полный и на каждый пункт (!) иллюстрированный инфографический справочник по всем смертям всех сезонов "Игры престолов" - это 73 эпизода, напомним.

Всего издание насчитало 6 887 трупов людей, животных и нежитей, полегших как индивидуальным, частным, так сказать порядком, так и массовым - группами на полях сражений.

Livelli altissimi : An illustrated guide to all 6,887 deaths in ‘Game of Thrones’ https://t.co/uhm4wc99aj — Baruda (@baruda) 22 мая 2019 г.

Акцентируем: практически каждая из этих смертей, когда известно имя (кличка) упокойного - персонально портретирована.

"Гид" этот, итог многолетнего покадрового анализа сериала, со зловещим, извращенным интересом можно изучать весь день напролет. Поскольку все разбито по сезонам и дотошно запротоколировано: кто, как, кем, чем и когда. А также кто - сколько. С указанием локаций, картами и графиками.

Удивительная, конечно, вещь. Практически бесценная. При этом стоит заметить, что ранее звучали значительно иные калькуляции.

И да: Valar, как говорится, Morghulis.