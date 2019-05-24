У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Xiaomi выпустила новый смартфон без сканера отпечатка пальца

24.05.2019,  
18:38
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: BGR India/Twitter Фото: BGR India/Twitter
Фото: BGR India/Twitter

Компания Xiaomi презентовала новую модели смартфона под брендом Redmi. Устройство под названием Redmi 7A должно заменить собой модель 6A - одну из самых дешевых в линейке (за исключением Redmi Go).

Официальная презентация Redmi 7A назначена на 28 мая, тогда же будет объявлена и цена девайса, пишет GSM Arena. Что касается характеристик, то их нельзя назвать впечатляющими, за одним важным исключением.

Смартфон работает на чипсете Snapdragon 439, экраном с диагональю 5,45 дюйма и довольно низким разрешением HD+ (1440x720), а также 2/16 и 3/32 гигабайтами оперативной и постоянной памяти.

Обе камеры смартфона - одинарные. Фронтальная имеет разрешение 5 мегапикселей, основная - 13 мегапикселей. Аппарат работает на базе свежей Android 9.0 Pie.

При таких характеристиках нельзя рассчитывать, что Redmi 7A сможет обеспечивать комфортную работу в любых приложениях, однако для веб-серфинга, чтения постов друзей в приложениях соцсетей и несложных игр он вполне сгодится.

А упомянутое ранее важное исключение - это аккумулятор на 4000 мАч, который позволит аппарату работать очень долго, поскольку процессор в нем установлен не самый мощный, да и разрешение дисплея - скажем так, на минимуме.

Опять не везет. Из смартфонов Huawei исчезнет важная деталь
В Россию пришел смартфон от ZTE за 6490 рублей, способный подвинуть Xiaomi

О цене информации нет, но Redmi 6A продается на официальном сайте Xiaomi со скидкой - за 5842 рубля вместо прежних 7500.

Расстраивает только отсутствие сканера отпечатка пальца - на рынке есть более дешевые модели, оборудованные дактилоскопическим сканером. Однако фанаты Xiaomi, судя по всему, способны обходиться и без него.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Появится ли интеграция с IFTT в "Алисе"? 23.05.2019
смартфоны
Чем "Яндекс.Деньги" будут полезны путешественнику 23.05.2019
Россияне начали избавляться от смартфонов Huawei 22.05.2019
В Лондоне представили смартфоны Honor 20 с камерами из четырех модулей 21.05.2019
Xiaomi
"Алису" научили управлять автомобилем 23.05.2019
Рассекречены особенности Xiaomi Mi Band 4. Он неплох, если все это правда 22.05.2019
Стало известно, когда Xiaomi представит мощный и дешевый Redmi K20 20.05.2019