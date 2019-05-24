Xiaomi выпустила новый смартфон без сканера отпечатка пальца

Компания Xiaomi презентовала новую модели смартфона под брендом Redmi. Устройство под названием Redmi 7A должно заменить собой модель 6A - одну из самых дешевых в линейке (за исключением Redmi Go).

Официальная презентация Redmi 7A назначена на 28 мая, тогда же будет объявлена и цена девайса, пишет GSM Arena. Что касается характеристик, то их нельзя назвать впечатляющими, за одним важным исключением.

Смартфон работает на чипсете Snapdragon 439, экраном с диагональю 5,45 дюйма и довольно низким разрешением HD+ (1440x720), а также 2/16 и 3/32 гигабайтами оперативной и постоянной памяти.

Обе камеры смартфона - одинарные. Фронтальная имеет разрешение 5 мегапикселей, основная - 13 мегапикселей. Аппарат работает на базе свежей Android 9.0 Pie.

При таких характеристиках нельзя рассчитывать, что Redmi 7A сможет обеспечивать комфортную работу в любых приложениях, однако для веб-серфинга, чтения постов друзей в приложениях соцсетей и несложных игр он вполне сгодится.

А упомянутое ранее важное исключение - это аккумулятор на 4000 мАч, который позволит аппарату работать очень долго, поскольку процессор в нем установлен не самый мощный, да и разрешение дисплея - скажем так, на минимуме.

О цене информации нет, но Redmi 6A продается на официальном сайте Xiaomi со скидкой - за 5842 рубля вместо прежних 7500.

Расстраивает только отсутствие сканера отпечатка пальца - на рынке есть более дешевые модели, оборудованные дактилоскопическим сканером. Однако фанаты Xiaomi, судя по всему, способны обходиться и без него.