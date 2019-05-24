Захарова прокомментировала уход Мэй с поста лидера Консервативной партии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook пошутила относительно предстоящей отставки премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии Терезы Мэй.

"Логично: June ends May ("май заканчивается с наступлением июня" - англ.)", - написала Захарова. На английском название месяца и имя британского премьера пишутся одинаково.

Ранее Тереза Мэй объявила, покинет пост лидера Консервативной партии.

В своем обращении она выразила сожаление, что не сможет довести процесс Brexit до конца. Она также отметила, что для нее была большая честь стать второй женщиной, занявшей пост премьер-министра.