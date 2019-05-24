Тереза Мэй уходит с поста премьера Великобритании

Тереза Мэй объявила о своем уходе с поста главы Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании 7 июня. На следующей неделе в партии стартует отбор кандидатов на ее кресло.

В середине мая британская пресса сообщала, что из-за беспрецедентного давления со стороны соратников по партии Тереза Мэй может уступить лидерство до начала парламентских каникул. Поскольку выбор нового партийного лидера занимает около трех недель, крайним сроком должен был стать конец июня. Однако события текущей недели заставили Мэй подчиниться тем, кто призывал ее уйти как можно скорее.

Дело в том, что 7 июня на рассмотрение парламента должен был быть вынесен "компромиссный" вариант сделки с Брюсселем. В надежде получить поддержку лейбористской партии премьер включила в него возможность сохранения на неопределенный срок таможенного союза в сфере товаров и оставила открытой дверь для повторного референдума по "брекзиту". Причем, это положение, как крючок удочки, включено в текст документа и может стать возможным, только если документ будет допущен парламентариями ко второму чтению. Эти пункты являются совершенно неприемлемыми для консерваторов, что продемонстрировала лидер палаты общин Андреа Лидсом, отвечавшая за взаимодействие палаты с правительством. Она подала в отставку и, таким образом, стала уже 36-м политиком консервативной партии, покинувшим кабинет Мэй. Сразу после этого голосование по "компромиссному" варианту сделки с Брюсселем исчезло из плана правительства на 7 июня. Премьер взяла паузу. А утром в пятницу после встречи с министром иностранных дел Джереми Хантом и министром внутренних дел Саджидом Джавидом она выступила с заявлением, которого от нее ждали с тех пор, как 12 декабря прошлого года провалилась попытка консерваторов сместить ее с председательского поста, что давало ей гарантию того, что в течение ближайших 12 месяцев она сможет уйти только по собственной инициативе.

"Сегодня я также уверена, как и три года назад, что в условиях демократии, если вы предоставляете людям возможность выбрать, вы обязаны выполнить их решение. Я сделала для этого все возможное. Я договорилась об условиях нашего выхода и о новых взаимоотношениях с нашими ближайшими соседями, чтобы защитить рабочие места, нашу безопасность и наш союз. Я сделала все возможное, чтобы убедить депутатов одобрить эту сделку. К сожалению, с этим я не справилась. Я пыталась трижды. Полагаю, что было правильно продолжать эти попытки, даже когда было очевидно, что шансы на успех невысоки. Для меня очевидно, что и новый премьер-министр должен продолжать эти усилия в интересах страны. Итак, сегодня я объявляю, что уйду в отставку с поста лидера Консервативной партии в пятницу, 7 июня, чтобы можно было приступить к выбору преемника… Процесс избрания нового лидера должен начаться на следующей неделе. Я проинформировала Ее Величество Королеву о своих намерениях, и буду продолжать выполнять обязанности премьер-министра до завершения этого процесса", - цитирует ее The Guardian.

Кандидатами на председательское и премьерское кресло, по данным британских СМИ, являются экс-министр иностранных дел, а до этого мэр Лондона Борис Джонсон, бывший министр по выходу Великобритании из Европейского союза Доминик Рааб, действующий глава МИД Джереми Хант, министр внутренних дел Саджид Джавид, а также министр юстиции и первая в истории женщина лорд-канцлер в кабинете Терезы Мэй Элизабет Трасс. По мнению экспертов, больше всего шансов у Джонсона, который относится к сторонникам так называемого "жесткого брекзита". В прошлый раз, в 2016 году, он в последний момент снял свою кандидатуру в пользу Мэй. Сегодня ситуация изменилась.