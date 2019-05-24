Звонок о минировании дома родителей Зеленского расследуют как теракт

Полиция Украины расследует как террористический акт ложное сообщение о минировании многоэтажного дома в комплексе, где проживают родители Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кривого Рога.

По данным правоохранителей, сообщения о минировании касались десяти адресов, среди которых был многоэтажный дом входящий в жилой комплекс, где живут родители главы украинского государства. В число "заминированных" зданий также вошли пять медицинских учреждений.

Все сообщения об установленных бомбах оказались ложными. Полиция начала расследование по статье 258 Уголовного кодекса Украины "Террористический акт".