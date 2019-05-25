Античные корабли сравнили по надежности с современными судами

Ученые из Берлинского технического университета (Германия), изучив останки корабля La Madrague de Giens, пришли к выводу: античные корабли были столь же безопасны, как и современные грузовые суда.

Этот вывод сделали историк Томас Кирстайн и эксперт по судостроению Себастьян Ритц после кропотливой работы с фрагментами античного корабля, потерпевшего крушение между 60 и 50 г.г. до нашей эры. Дайверы обнаружили останки древнего корабля в 1967 году к востоку от Тулона (Франция). Это было римское торговое судно типа ponto, оснащенное двумя мачтами, длиной 40 метров и шириной 9 метров.

По найденным останкам ученые создали компьютерную модель корабля, чтобы понять его поведение на воде. Оказалось, что хорошо сбалансированный центр тяжести, вес и форма корабля обеспечивали судну стабильную устойчивость на воде. Кроме того, внутри корпуса корабля стояли амфоры с маслом - так с помощью балласта римские мореходы еще глубже опускали центр тяжести.

Так что, заключают Кирстайн и Ритц, конструкция торговых кораблей времен Римской империи была довольно надежна, чтобы выдержать сильный шторм. И хотя у моряков тогда не было гироскопов и стабилизаторов, безопасность античных кораблей, по мнению ученых, вполне сопоставима с безопасностью современных судов, пишет Süddeutsche Zeitung.

Таким образом, La Madrague de Giens соответствовал бы современному Международному кодексу остойчивости судов в неповреждённом состоянии, заявили немецкие исследователи.