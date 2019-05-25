Число пострадавших в протестах в Индонезии превысило 900 человек

Восемь человек погибли, свыше 900 пострадали в результате беспорядков в Джакарте. Ранее сообщалось о семерых погибших, информирует столичный департамент здравоохранения.

По данным ведомства, почти половина обратившихся за помощью - молодые люди в возрасте 20-29 лет. Пострадавшие получили легкие травмы, в том числе рваные раны, ушибы, раздражения глаз.

Напомним, акции протеста в Джакарте начались 21 мая после объявления окончательных результатов всеобщих выборов, прошедших 17 апреля. ЦИК сообщил о победе действующего президента Джоко Видодо, набравшего 55,5 процента голосов.

С этими выводами не согласились сторонники генерала запаса Прабово Субианто, набравшего 44,5 процента голосов респондентов. Оппозиция утверждала, что в ходе избирательного процесса, а затем и во время подсчета голосов, были зафиксированы многочисленные нарушения. В этой связи был подан иск в Конституционный суд.