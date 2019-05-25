Десять человек пострадали при стрельбе в баре Нью-Джерси

Десять человек получили ранения в результате стрельбы в баре города Трентон штата Нью-Джерси. Среди пострадавших оказались пять мужчин и пять женщин. Все они доставлены в госпиталь для оказания первой помощи, сообщает газета The Washington Post.

По данным представителя полиции Стивена Варна, одна из жертв нападения находится в тяжелом состоянии и помещена в палату интенсивной терапии. Инцидент произошел в субботу в 12.25 в баре, который находится поблизости от Brunswick Avenue. Стражи порядка обнаружили раненых внутри бара и возле заведения.

Полиция проводит расследование в связи с применением огнестрельного оружия. На месте происшествия опрашиваются свидетели, изъяты также записи камер наблюдения.