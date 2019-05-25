Дипломатия США не видит берегов

Профессор политики национальной безопасности Военно-морского колледжа США Том Николс на днях в газете USA Today обнародовал аналитическую статью, сообщает информслужба мобильного приложения " Россия-Китай: главное ". Проанализировав деятельность дипломатов США за последнее время, он пришел к выводу, что дипломатия США лишилась ориентиров и выходит из берегов.

Тревогу Тома Николса никак нельзя считать необоснованными домыслами. Действительно, в последнее время дипломатию США, формирующуюся под руководством помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, можно совершенно справедливо расценивать как безумную: выдвижение военного плана против Ирана и блокировка Персидского залива; вмешательство во внутренние дела Венесуэлы; масштабные безосновательные выпады в отношении России и Китая и т.д.

Как один из ярких представителей "американских ястребов", Джон Болтон постоянно продавливает свою точку зрения через ведущие СМИ США. Он безостановочно повторяет, словно мантру, слова о том, что необходимо нанести удары по территории КНДР и Ирана. После вступления в должность помощника президента США по нацбезопасности Джон Болтон договорился до того, что "ракеты Китая представляют угрозу России". Эти сентенции резко были отвергнуты Россией на официальном уровне. Было заявлено, что лишь США и НАТО, но никак не Китай, угрожают государственным интересам и безопасности России.

Недаром сенатор Берни Сандерс, заявивший о намерении добиваться выдвижения кандидатом от демократической партии США на президентских выборах 2020 года, на днях сделал заявление СМИ, согласно которому в свое время США провоцировали войну против Ирака, используя ложь, подлог и манипуляции, а Джон Болтон выступил одним из "созидателей" этой войны. И вот он вновь пытается всеми правдами и неправдами втянуть США в войну с Ираном.

На самом деле, не только пресловутый Болтон управляет сегодняшней внешней политикой Белого дома. Ему вторят закостенелые консерваторы, "ястребы" старой закалки Майк Помпео и Питер Наварро. Они стремятся к тому, чтобы Соединенные Штаты оставались мировой доминантой, единственным экономическим и силовым полюсом Земли. Для достижения этой цели беспрестанно фабрикуют слухи, стремясь к обострению противоречий между США и различными странами.

Следует напомнить, что на протяжении последних трех десятилетий структура глобальной власти и глобального мирового порядка претерпели значительные изменения в процессах экономической глобализации, политической мультиполяризации и информатизации социальной сферы. Все больше развивающихся стран отличаются быстрыми темпами экономического роста, в частности страны с формирующимися рынками уже стали главными драйверами роста мировой экономики. В декабре 2018 года в Китае был опубликован доклад о структурных изменениях в современной мировой экономике и стратегическом выборе страны. В докладе прогнозируется, что к 2035 году ВВП развивающихся стран превысит ВВП развитых стран, а их доля в мировой экономике и инвестициях приблизится к 60 процентам.

В этом контексте мировой политический порядок, созданный Соединенными Штатами после Второй мировой войны и жестко поддерживаемый ими по сей день, подвергается серьезным испытаниям и неизбежным корректировкам, поскольку мировые экономические и политические сферы меняются кардинальным образом. Такая ситуация приводит к тому, что американские консерваторы стали испытывать постоянное острое чувство тревоги и беспокойства.

На деле, эра американского господства подходит к концу. Пресловутый Болтон и его адепты и поклонники не только не ориентируются в основных глобальных тенденциях мирового развития, но и проявляют недостаточную терпимость и толерантность, не набираются смелости для того, чтобы принять эпоху перемен. Их неуверенность в себе приведет лишь к серьезному сокращению национальной силы и потенциала Соединенных Штатов и к падению их влияния на международной арене.