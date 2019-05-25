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25.05.2019 17:36
Рубрика: В мире

Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста

Текст: Александр Саможнев

Альпинисты из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире - Эверест. Об этом сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.

Фото: kinopoisk.ru
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Австриец Инг Ландграф скончался в четверг во время возвращения в лагерь после покорения вершины. Неожиданно ему стало плохо с сердцем. Уроженца индийского штата Махараштра Нихала Багвана спасатели доставили в лагерь с участка на вершине, который называют "балконом". Спасти жизнь альпиниста не удалось.

По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов. Однако это не останавливает любителей острых ощущений. В ожидании хорошей погоды на склонах горы выстроилась очередь из нескольких сотен желающих подняться на вершину.

В мире Юго-Восточная Азия Индия В мире Европа Австрия Покорение Эвереста
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