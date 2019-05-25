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Фото: после финала "Игры престолов" "Санса" сменила имидж и постарела

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    25.05.2019, 15:55
Текст:   Олег Усков

В Сети появились фото, на которых поклонники едва узнают актрису Софи Тернер - Сансу Старк из "Игры престолов".

Закончив сниматься в саге, Тернер радикально сменила имидж, стала блондинкой, обзавелась "дерзкой челкой" и, как отмечается, резко постарела - в новом облике 23-летняя актриса выглядит как минимум лет на десять старше.

И, в ряде случаев, "гламурно".

К чему приложился стилист Кристиан Вуд, первым показавший общественности новую Софи.

Ближайшее появление актрисы на экране - 6 июня, в "сольнике" Темного Феникса из вселенной Людей Икс.

Напомним: буквально на днях Тёрнер сыграла свадьбу в Лас-Вегасе со своим женихом Джо Джонасом.

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