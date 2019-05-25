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25.05.2019 08:19
Рубрика: Власть

Глава Генштаба Украины признал потерю Крыма задолго до 2014 года

Текст: Александр Саможнев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Киев потерял Крым задолго до событий 2014 года. К такому выводу пришел новый глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) 52-летний Руслан Хомчак в интервью изданию УНИАН.

Дети из Сирии приехали на отдых в Крым

По словам военного, который отдыхал в Алупке, обстановка и сервис на полуострове "напоминали худшие традиции СССР". Кроме того, везде висели флаги с российским триколором. После этого он решил, что не поедет больше в Крым.

"Впервые представитель военно-политического руководства Украины сказал правду", - прокомментировал с иронией заявление Хомчака сенатор Сергей Цеков. Политик отметил, что на протяжении долгих лет Крым финансировался по остаточному принципу. Украинские власти фактически занимались разграблением имущества и земель на побережье. Киев всегда руководствовался мнением радикалов и поддерживал националистические настроения, поэтому республика находилась в наихудшем положении среди других регионов Украины. Ситуация изменилась к лучшему лишь при присоединении к России в 2014 году в результате референдума.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Законодательная власть Совет Федерации Присоединение Крыма к России
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