Хоррор "Маяк" с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо потряс Канны

Сенсацией Каннского кинофестиваля в этом году стал фильм "Маяк" Роберта Эггерса. Картина не вошла в конкурсные программы - ее отобрали для участия в "Двухнедельнике режиссеров", однако "сарафанное радио" никто не отменял, и на Лазурном берегу среди участников и гостей быстро разнеслась весть, что в "Двухнедельнике..." покажут лучший фильм фестиваля.

Очереди на показы растянулась на половину набережной Круазетт в одну сторону и до улицы Антиб - в другую. Показов было три. На первый, который начинался в 8.45 утра, люди занимали очередь с половины шестого. На второй - вечерний - обозреватель "РГ" честно простояла в очереди полтора часа под проливным дождем и не попала. Картину удалось посмотреть только за день до закрытия каннского киносмотра, когда большинство фестивальной публики уже разъехались по домам. Правда, все равно, чтобы попасть на нее, пришлось прийти за два часа до показа.

Дело даже не в том, что фильм "Маяк" в Канны приехали представлять исполнители обоих главных ролей. Уиллем Дефо, например, прибыл не только с этой картиной - у него был мастер-класс в американском павильоне на рынке "Марше дю фильм", и в программе "Специальный показ" участвовала картина "Томассо" режиссера Абеля Феррары. Однако, на "Томассо" очереди не выстраивались, более того, фестивальная публика даже уходила с сеанса, несмотря на то, что Дефо всем своим актерским талантом старался держать эту работу. В ней речь о творце, который на склоне лет решил поселиться в Италии вместе с молодой женой и маленькой дочкой. Жену, которая изменяет солнечному, но стареющему человеку по имени Томассо, играет этническая актриса, корни которой - из нашей страны, так что в картине есть и север, и шаманы, и бубны, и олени. Национальный колорит не спасает фильм, который призван показать, как человек проживает боль на склоне жизни. Конкурсный фильм Педро Альмодовара "Боль и слава" раскрывает эту тему в разы сильнее.

С фильма Роберта Эггерса "Маяк" разочарованным не ушел ни один зритель. Во-первых, от 36-летнего режиссера и художника знали чего ждать. Его фильм "Ведьма" 2015 года показал многим, каким художественным может быть жанр хоррор. Уже тогда было понятно, что Эггерса можно назвать Босхом от кино. Его стиль и киноязык еще и подтверждение того, что ужасу необязательно быть страшным - философии и психологии в нем гораздо больше. В новом фильме "Маяк" произошло лишь "закрепление" этого режиссерского видения реального и нереального. По сюжету молодой человек приезжает на несколько месяцев поработать помощником смотрителя маяка. В роли смотрителя - Уиллем Дефо. А дальше - они оба начинают сходить с ума в этом странном и мистическом месте. В фильме нет большого количества диалогов и разговоров, но каждый кадр и звук - "говорящие". Можно было бы отнести картину к категории фильмов-спектаклей, потому что актерская игра, раскрывающая взаимоотношения двух одиноких людей, достойна лучших сценических подмостков мира, но это не единственное сильное место "Маяка". Если в Роберта Паттинсона и влюбляться как в актера, то не после пресловутых "Сумерек", а после этого фильма, жанр которого тоже вполне "сумеречный". Кстати, композитор "Маяка" Марк Корвен - писал музыку и к сериалу "Сумеречная зона", так что все перекликается и подобрано наилучшим образом.

Герой Патинссона, чье настоящее имя зритель так и не знает - ему придется выбирать из двух вариантов, по сюжету из доброго работящего сотрудника превращается в злобного монстра, которого, впрочем, накажут боги разных стихий. Дефо - пожилой смотритель маяка с переломанной ногой - уже и есть монстр. Он вовсю издевается над салагой-новичком, устраивает ему настоящую дедовщину. Ничего не стесняется в его присутствии - ни говорить непристойные вещи, ни сморкаться, ни громко испускать газы. Он научит честного работягу пить страшное пойло. Он запугает его до смерти морскими байками. И он не будет пускать его в святая-святых - верхушку маяка, где находится фонарь, источающий удивительный свет. Но "хороший парень" взбунтуется, как морская стихия, окружающая остров, где находится маяк. Рассказанные легенды найдут свое преломление в его мозгу. А усталость от постоянной работы и недосып дадут себя знать. Довольно необычно в фильме найдено решение женского образа. Это и русалка, и сирена, и волшебница, которая влюбит, бросит и обманет любого, кто с ней свяжется. Женщина - она же чайка - священная птица, которой нельзя никоим образом нанести вред. Нигде не фигурирует информация, но девушку в фильме "Маяк" сыграла Валерия Караман - родом - из Херсона - так что в волнующей морской красавице проявляются вдруг черты "диканькской" ведьмы. Да так сильно, что неожиданная ассоциация с произведениями Гоголя врывается в голову прямо посредине фильма "Маяк". Однако хоррор - интернациональный жанр.

Роберт Паттинсон в этой картине такой, каким ни был нигде и никогда. Думается, что даже роль Бэтмена, которого он собирается сыграть, не будет для него такой тяжелой и насыщенной. И если бы в программе "Двухнедельник режиссеров" раздавали призы, то, конечно же, Паттинсону "светила" бы "Пальмовая ветвь" за лучшую мужскую роль. Уиллему Дефо также роль далась непросто. У обоих актеров в кадре много тяжелой физической работы. Но это - не главное, еще и создается впечатление, что каждый из них достиг эмоционального предела. Им придется продемонстрировать весь спектр чувств - от ненависти до любви, от помощи до подлости, быть чистыми и валяться в грязи и нечистотах. Однако этот актерский труд стоит того: зритель выходит с сеанса с первым ощущением "что это было?", но потом не может думать ни о чем другом - музыка и картины фильма преследуют его, и, скорее всего, ночью ему приснится свой "Маяк".