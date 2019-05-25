Киев признал зависимость от торговли с Россией

После смены власти на Украине заметно изменилась риторика. Киев не может себе позволить прекратить экономические отношения с Россией, заявил в интервью телеканалу NewsOne представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.

По словам чиновника, в первую очередь, власти должны думать о том, чтобы "не выстрелить себе в ногу". Украина получает экспортную выручку от поставок продукции в Россию, в результате чего "становится сильнее".

Герус также обратил внимание, что в сфере энергетики процент поставок из Москвы особенно велик. При этом даже если нефтепродукты доставляются не напрямую, а через Беларусь, Прибалтику или Польшу, они все равно изготовлены из российской нефти. "Мы живем в глобальном мире, и остановить одновременно экономические отношения нереально и невозможно", - заключил представитель Зеленского.

По некоторым оценкам, за последние пять лет размер не полученной Украиной от торговли с Россией выручки составляет порядка 80 миллиардов долларов. Киеву потребуется не менее 35 лет, чтобы вернуть экономику на уровень 2013 года.