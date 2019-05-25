Месси в шестой раз стал обладателем "Золотой бутсы"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси выиграл приз, ежегодно вручаемый лучшему бомбардиру европейских национальных чемпионатов, - "Золотую бутсу". Аргентинец стал обладателем этой награды в шестой раз в карьере.

В завершившемся на минувших выходных испанском первенстве Месси забил 35 мячей в 34 встречах. Таким образом, он набрал 72 очка в рейтинге снайперов за "Золотую бутсу". В споре за данный приз голы футболиста умножаются на коэффициент чемпионата. Гол в топ-5 лиг оценивается в два очка, с шестой по 21-ю лигу - 1,5 очка, остальные - одно очко.

Что забавно - в теории обогнать Месси может Фабио Куальярелла. Но для этого нападающему "Сампдории" необходимо будет забить 11 мячей в ворота "Ювентуса" в воскресенье. Будем откровенны: это маловероятно.

Второе место в споре за "Золотую бутсу" удерживает Килиан Мбаппе. Он забил 33 мяча в чемпионате Франции. В активе форварда "ПСЖ" 66 очков. В первую пятерку рейтинга также попали Мбайе Диаенье из "Галатасарая" (30 голов, 45 очков) и египтянин Мохаммед Салах из "Ливерпуля" (22 гола, 44 очка).