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25.05.2019 09:47
Рубрика: Власть

МИД исключил обмен Бутиной на американца Уилана

Текст: Александр Саможнев

Возможность обмена обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам высокопоставленного дипломата, такой обмен невозможен, так как Уилану не вынесен приговор. "Предложения по размену касались только Виктора Бута и Константина Ярошенко с нашей стороны, никого другого из российских граждан мы не предлагали. Любые другие разговоры являются просто домыслами", - уточнил Рябков.
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Заместитель главы МИД РФ также отметил, что Россия по-прежнему готова на обмен Бута и Ярошенко, однако с американской стороны интереса к этой схеме нет. Несмотря на это, Москва готова действовать в этом направлении. "Я не знаю, какой будет вынесен приговор Уилану, и будет ли целесообразно говорить о какой-то схеме в отношении его", - указал далее Рябков.

Напомним, Мария Бутина была задержана в июле 2018 года. Под давление американской юстиции она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы, из которых девять уже провела за решеткой. Пятого ноября обозначен как предварительный срок окончания заключения российской гражданки.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Задержание Марии Бутиной в США Россия и США
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