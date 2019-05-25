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Рубрика: В мире

Несколько авиарейсов отменили на Бали из-за активности вулкана

Извержение вулкана Агунг произошло на индонезийском курортном острове Бали. Оно длилось около четырех с половиной минут.

Фото: iStock
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Между тем огненная гора выбросила большое количество лавы и пепла. Им засыпало девять близлежащих деревень. Поток лавы распространился на три километра от кратера, передает Associated Press.

Четыре авиарейса, следовавших в Денпасар, были направлены в другие воздушные гавани. Пять рейсов, которые должны были вылететь международного аэропорта Нгурах-Рай, были отменены.

Местные власти пока не стали объявлять о повышенном уровне опасности из-за извержения вулкана. О жертвах и пострадавших не сообщается.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия
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