Несколько авиарейсов отменили на Бали из-за активности вулкана

Извержение вулкана Агунг произошло на индонезийском курортном острове Бали. Оно длилось около четырех с половиной минут.

Между тем огненная гора выбросила большое количество лавы и пепла. Им засыпало девять близлежащих деревень. Поток лавы распространился на три километра от кратера, передает Associated Press.

Четыре авиарейса, следовавших в Денпасар, были направлены в другие воздушные гавани. Пять рейсов, которые должны были вылететь международного аэропорта Нгурах-Рай, были отменены.

Местные власти пока не стали объявлять о повышенном уровне опасности из-за извержения вулкана. О жертвах и пострадавших не сообщается.