Пять обгоревших тел найдены в автомобиле в Мексике

Власти Мексики обнаружили в сожженном автомобиле пять сгоревших тел. Находка была сделана на трассе между городами Уруапан и Лос-Рейес в Мичоакан.

Горящий автомобиль обнаружили проезжавшие водители и сообщили об этом полиции. Трое погибших находились в багажнике, еще двое в салоне транспортного средства, передает РИА Новости.

Незадолго до случившегося в данном районе произошла перестрелка между двумя криминальными группировками, в результате которой погибли десять человек.

Подобные находки нередки в Мексике. Ранее тайные захоронения обнаруживали в штатах Герреро, Веракрус, Морелос. Как правило, погибшие являются жертвами войн наркомафии.