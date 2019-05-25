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25.05.2019 11:31
Рубрика: Власть

Пушков прокомментировал слова главы Генштаба Украины о Крыме

Текст: Галина Мисливская

Начальник украинского Гештаба признал, что киевские власти не занимались развитием Крыма в течение 20 с лишним лет его нахождения в составе независимой Украины, считает сенатор Алексей Пушков.

Фото: Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Фото: Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Фото: Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости
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"Новый глава Генштаба Украины Хомчак, получивший шок от Крыма в 2010, видно, забыл, что к тому времени Крым почти 20 лет был в составе независимой Украины, которая не вложила в него ни гривны и не развивала, - написал он в Twitter. - Крым ничем не обязан Украине и был ее пасынком - вот что признал Хомчак".

Пушков предрек крах "украинской мечты"

Напомним, ранее в интервью изданию УНИАН начальник Генштаба Украины рассказал о своем отдыхе в Алупке в 2010 году. По его словам, обстановка и сервис на полуострове "напоминали худшие традиции СССР". Кроме того, везде висели флаги с российским триколором. После этого он решил, что не поедет больше в Крым.

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