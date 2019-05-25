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25.05.2019 13:45
Рубрика: Власть

Путин поздравил африканских лидеров с Днем Африки

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин направил поздравление главам государств и правительств стран Африки, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин пригласил президента Конго в Сочи на саммит Россия - Африка

Этот праздник символизирует единство и взаимовыручку народов континента, стремление к независимости, миру и процветанию, отметил российский лидер.

"Государства Африки уверенно движутся по пути социально-экономического и научно-технического развития, играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня, - констатировал Путин. - В рамках Африканского союза, других региональных и субрегиональных структур расширяется многостороннее сотрудничество в различных сферах, продвигаются взаимовыгодные интеграционные процессы".

В России поддерживают усилия африканских партнеров по урегулированию локальных конфликтов и кризисов, противодействию терроризму и экстремизму, наркотрафику и трансграничной преступности, другим вызовам и угрозам региональной и глобальной безопасности.

Путин по телефону поздравил Моди

Президент России отметил дружественный, конструктивный характер отношений между нашими странами. Саммит Россия-Африка, а также экономический форум, которые пройду в октябре в Сочи позволят наметить новые формы плодотворного взаимодействия, уверен он.

Путин пожелал африканским лидерам здоровья и успехов в государственной деятельности, а народам континента - мира и благополучия.

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