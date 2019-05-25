Эксперты рассказали куда россияне чаще всего ездят на поезде

Специалисты из UFS.Travel проанализировали предпочтения россиян и назвали самые популярные места, куда туристы добираются поездом. Выяснилось что у разных возрастных групп значительно отличаются вкусы.

Пенсионеры, как оказалось, чаще других выбирают в качестве транспорта для путешествия именно поезд. Пожилые люди считают поезда комфортными и достаточно безопасными для дальних поездок. Самые востребованные направления - Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, среди курортных городов - Адлер и Анапа.

Семьи с детьми чаще всего по железной дороге добираются в Москву и Петербург, причем часто в плацкартных вагонах, которые стоят дешевле. Надо отметить, что плацкарты во многих поездах уже обновили и оснастили USB-портами, кулерами, индивидуальным освещением.

Отдыхать семьи, как и пожилые люди, предпочитают на курортах Краснодарского края. Эксперты считают, что в Анапу, Сочи и Туапсе родители с детьми-школьниками едут из-за выгодной цены, отсутствия виз и хорошего климата.

Молодые люди тоже чаще всего едут именно в Москву и Санкт-Петербург, но в 2019 году к этим направлениям добавились Анапа и Новороссийск, хотя в 2018 это место занимала столица Кубани - Краснодар. Вероятно, целью туристов и раньше были курорты на побережье, просто раньше они ехали с пересадкой.

- Среди основных тенденций этого года при планировании отпуска - повышенный спрос на раннее бронирование. Так, для летних путешествий большинство россиян приобретали билеты в среднем за два-три месяца. При этом те, кто предпочитает поездки на поезде, в среднем рассчитывают провести в отпуске не более пяти дней, тогда как отдых на срок более двух недель выбирает лишь 9% россиян, - говорится в исследовании UFS.Travel.

В 2019 году средняя стоимость билетов на поезда для летних путешествий составила 3 тысячи 258 рублей, в то же время билеты на самолет обошлись в среднем в десять тысяч.