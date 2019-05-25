"Фиолетовую" ветку московского метро откроют раньше срока

Участок "фиолетовой" ветки московского метро, закрытый для подключения Некрасовской линии, откроют досрочно. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Станции "Жулебино", "Котельники" и "Лермонтовский проспект" откроют уже в ближайшие часы, сказал глава стройкомплекса. Это связано с тем, что работы на Некрасовском направлении идут с опережением графика. Ранее планировалось, что "фиолетовая" ветка полностью откроется только в воскресенье рано утром. Пока станции еще закрыты, между ним ездят бесплатные автобусы КМ.

Напомним, что готовится к открытию первый участок новой, "розовой" ветки от "Некрасовки" до "Косино". Эта линия должна существенно разгрузить Таганско-Краснопресненское направление.