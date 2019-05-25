Платных волонтеров нет и не будет

Дуэт битбоксеров Mad Twinz принял участие в акции по запуску "цифровых" воздушных змеев в Калининграде. Мастера индустриальной перкуссии, вице-чемпионы мира по битбоксу выступили на площадке всероссийского праздничного флешмоба, посвященного переходу на цифровое телевещание.

Не менее зрелищные акции прошли и в других 35 регионах, где 3 июня отключают аналоговое эфирное вещание 20 федеральных телеканалов. О чем сегодня сайт "РГ" рассказывает весь день.

Пройти этот долгий и не всегда легкий путь помогли волонтеры. Благодаря им люди были всегда в курсе событий, получали вовремя техническую помощь. В Югре льготникам настройку телевизоров и приставок на получение цифрового сигнала бесплатно осуществляют более 700 волонтеров, которые прошли специальное обучение. В Воронеже в случае затруднений с настройкой новой техники можно бесплатно вызвать волонтеров - в одном только Воронеже обучили 500 добровольцев, главным образом студентов.

При визите в квартиру каждый волонтер должен предъявить бейдж с именем, фамилией, фото, печатью и подписью представителя районной управы.

Правда, и без проблем не обошлось, когда мошенники попытались выдавать себя за волонтеров. Так, в апреле многие калининградцы нашли в почтовых ящиках странные листовки, оформленные как официальные уведомления жилищно-коммунальных служб. Создатели этих листовок призывали горожан позвонить по определенному телефону и пригласить "мастеров", чтобы настроить телевизор на прием "цифры". И пугали, что в противном случае после 3 июня квартиру могут отключить от телевизионного вещания.

За свои услуги настройщики, разумеется, требовали деньги. Да и приставки они продавали в несколько раз дороже их реальной стоимости. А самые наглые "мастера" и вовсе могли потребовать абонентскую плату за просмотр цифрового ТВ.

В министерстве цифровых технологий и связи Калининградского региона таких предпринимателей назвали мошенниками. Чиновники еще раз пояснили, что подключиться к цифровому эфирному телевидению можно самостоятельно. На все вопросы бесплатно отвечают операторы Российской телевизионной и радиовещательной сети и специалисты региональной горячей линии. Если дистанционной консультации недостаточно, заявителю помогут волонтеры.

В Калининградской области добровольцы прошли специальную подготовку в региональном филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети. Их можно пригласить на дом по телефону "горячей линии" или обратившись в МФЦ. "Никакой абонентской платы для просмотра в эфире 20 федеральных каналов также не взимается", - подчеркивает министр цифровых технологий и связи региона Алексей Игнатенко.

Прямая речь

"Я все подругам рассказала…"

"Знаете, у меня старый телевизор, и он меня устраивает, хоть дети и хотели подарить мне огромный, я отказалась, - призналась корреспонденту "РГ" жительница белгородского села Наталья Лукина. - Я как узнала, что аналоговое телевидение отключат, сначала и забеспокоилась, хоть я и не так уж много смотрю телевизор. А потом почитала про это в интернете, в газете районной. И поняла: а ничего же страшного!"

Приставку женщина купила с пенсии, самую простую. Дети еще хотели приехать настроить, да она их опередила - попросила молодых соседей.

"Так что - без паники, - продолжает собеседница "РГ". - Единственное, что беспокоило - стали говорить о том, что "волонтеры" есть платные, требуют деньги и приставки продают дороже. Приносят домой, правда, но все же это не повод вместо тысячи рублей платить им семь. Мошенники! Я всем подругам рассказала, что надо настоящего волонтера вызвать через администрацию".