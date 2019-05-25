Стоимость жилья участников программы реновации существенно вырастет

Рыночная цена квартир участников программы реновации в Москве вырастет до 30 процентов от первоначальной стоимости - этому способствуют качественные характеристики домов, строящихся по программе. Об этом рассказала исполнительный директор фонда "Институт экономики города" Татьяна Полиди.

"Качественные параметры ценятся. Строящиеся дома - это совершенно другой класс объектов. И на фоне общего снижения цен на рынке недвижимости в Москве реновация может не допустить дальнейшего падения стоимости жилья в городе", - цитирует ее Агентство городских новостей "Москва".

Строящиеся по программе реновации дома относятся к комфорт-классу и обладают рядом преимуществ. В частности, размеры кухонь в квартирах превышают 8 кв.м., все комнаты изолированы, лоджии застеклены, дворовая территория благоустроена и т.д.

Эксперты также предполагают, что в районах, куда придет реновация, вырастут цены всего жилья, а не только нового. На это повлияет развитие транспортной инфраструктуры, появление современных общественных пространств, строительство новых школ, детских садов и другой социальной инфраструктуры - все это предусматривает программа реновации.