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25.05.2019 12:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Стоимость жилья участников программы реновации существенно вырастет

Текст: Александр Мелешенко

Рыночная цена квартир участников программы реновации в Москве вырастет до 30 процентов от первоначальной стоимости - этому способствуют качественные характеристики домов, строящихся по программе. Об этом рассказала исполнительный директор фонда "Институт экономики города" Татьяна Полиди.

Фото: mos.ru
Кварталы реновации станут примером качественной городской среды

"Качественные параметры ценятся. Строящиеся дома - это совершенно другой класс объектов. И на фоне общего снижения цен на рынке недвижимости в Москве реновация может не допустить дальнейшего падения стоимости жилья в городе", - цитирует ее Агентство городских новостей "Москва".

Строящиеся по программе реновации дома относятся к комфорт-классу и обладают рядом преимуществ. В частности, размеры кухонь в квартирах превышают 8 кв.м., все комнаты изолированы, лоджии застеклены, дворовая территория благоустроена и т.д.

Эксперты также предполагают, что в районах, куда придет реновация, вырастут цены всего жилья, а не только нового. На это повлияет развитие транспортной инфраструктуры, появление современных общественных пространств, строительство новых школ, детских садов и другой социальной инфраструктуры - все это предусматривает программа реновации.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве
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