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25.05.2019 09:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Туле впервые прошли Дни МГИМО

Текст: Елена Шулепова

Дни МГИМО прошли в Туле. Подобная презентация одного из ведущих университетов проводится в стране впервые. А начал вуз с Тулы не случайно.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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- Из этого региона приезжают славные ребята: подготовленные, мотивированные, - говорит ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов. - Тула подарила стране много выдающихся людей, в том числе в области дипломатии. Сейчас мы активно сотрудничаем с Тульской областью, помогаем учителям. В том числе разрабатываем программы повышения квалификации по иностранным языкам и другим дисциплинам.

Дни МГИМО стартовали в творческом индустриальном кластере "Октава", где была открыта масштабная мультимедийная экспозиция с презентациями факультетов МГИМО. Прошли интеллектуальные викторины по экономике и парламентские игры, мастер-классы и концерт студентов МГИМО.

Школьники узнали, например, что в университете аж пять факультетов английского языка. А вообще у студентов в неделю выходит по 12-18 часов только языковых занятий. И что в МГИМО теперь готовят не только дипломатов, но и управленцев, психологов и даже экологов. К слову, университет сегодня предлагает крупным предприятиям целевой набор: готовить высокопрофессиональные кадры, которые вернутся в регион.

Но главный вопрос, который волнует и выпускников, и их родителей: как поступить в МГИМО? Ответ на него дал ректор вуза. По его словам, на первом месте - трудолюбие.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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- Конечно, важны и способности, но без трудолюбия успешным студентом стать не получится, - отметил Анатолий Торкунов. - Это все нужно иметь в виду даже тем школьникам, которые сейчас учатся в 7-8 классах. И помните, что все школьные предметы важны. Химия, физика, математика будут нужны вам, даже если вы планируете поступить на гуманитарную специальность.

Второй день проходил на Казанской набережной Тулы. Обширная спортивная программа с гольф-тренажером, стритболом, кибер-футболом и разнообразными аттракционами наглядно показала: в МГИМО развивают не только интеллект.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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- Для тульских школьников "Дни МГИМО в Тульской области" - уникальная возможность познакомиться с вузом, узнать о его факультетах и институтах, пообщаться с преподавателями и студентами. Уверен, что кто-то из ребят обязательно решит поступить в МГИМО, а те туляки, которые уже в нем учатся, станут высококлассными профессионалами и добьются больших успехов в жизни, - подвел итог большой презентации университета губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Сегодня в МГИМО обучается 65 студентов из Тульской области. Следующие Дни МГИМО пройдут в Воронеже, Мордовии и Ростове.

Общество Образование Наука и образование МГИМО Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула
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