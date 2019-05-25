"Вишневый сад" и "Дачники" отмечают 115 лет со дня постановки

Театральная дуэль классиков Чехов VS Горький, объединенная темой "Вишневый сад продан. Грядущий дачник". Вечер Сергея Соловьева и премьера его спектакля "Иванов" по Чехову на 16-м Бахрушинском фестивале

Две пьесы - "Вишневый сад" Чехова в МХТ и "Дачники" Горького в Драматическом театре Комиссаржевской, вышедшие с премьерами в 1904 году на сценах Москвы и Санкт-Петербурга, отмечают в этом году 115 лет со дня постановки. Театральную дуэль в пространстве вишневого сада и его обитателей под названием "Вишневый сад продан. Грядущий дачник" приготовил Музей им. Бахрушина на родине предков мецената и коллекционера XIX-XX вв. Алексея Бахрушина в старинном русском городе Зарайске. До 31 мая там проходит Бахрушинский фестиваль; в Год театра, помимо "дуэлей" классиков, в его программе - от духовных песнопений солиста Большого театра Владимира Маторина в храме Иоанна Предтечи Зарайского кремля до русских народных песен в исполнении Русского хора Йельского университета (29 мая).

24 мая - кульминация: премьера чеховского спектакля Сергея Соловьева "Иванов". Кинорежиссер впервые обратился к этой пьесе в 1963 году; в версии, которую он представит со своими студентами (режиссерской мастерской Соловьева во ВГИКе) музыку писала Анна Друбич, свет ставил Иван Толстой.

"За скромностью Чехова и как бы неэмоциональной, просто волшебной интонацией, стоит, извините за велеречивость, искомое здоровье России, - рассказывал Сергей Соловьев "РГ". - На третьем курсе ВГИКа я натолкнулся на рассказ "Доктор", и у меня возникло странное ощущение, что если мне сейчас дадут снять этот рассказ, то я для себя разрешу практически все кардинальные проблемы мира. Но мой педагог сказал, что у всех больших писателей случались неудачи, что "Доктор" - это жестокая неудача Антона Павловича Чехова. Но мое помешательство продолжалось, на четвертом курсе я нашел у Чехова "Володю", и казалось, что если я сниму "Володю", то моя жизнь образуется. Но мне сказали: "Ты с ума сошел - заканчивать ВГИК картиной про суицид?". Но детские мечты должны сбываться. В картине "О любви" я, по крайней мере, свои осуществил".

Как это было тогда, в фильме? В ручных, изысканных декорациях режиссер любовно создавал атмосферу знойного чеховского лета. Сам расставлял по вазам срезанные цветы, поливал их водой, закрывал окна, чтобы не было душно... Собирал вначале актеров, рассказывал, что хотел бы сделать, а дальше просил играть, как бог на душу положит.

Они так и играли. Ждали, когда Сергей Александрович остановит, но он только хвалил. А на следующий день говорил, что всю ночь не спал, размышлял и придумал сцену. Отснятый материал переснимали заново и делали это с большим удовольствием. И так было каждый день. Но когда объявили перерыв на три дня, Соловьев пришел и сказал, что он долго думал и понял: надо переодеть главного героя. И они переснимали полкартины...

Как на сей раз Соловьев репетировал спектакль "Иванов", пойдет речь 26 мая на творческом вечере режиссера.