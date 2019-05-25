"Вишневый сад" и "Дачники" отмечают 115 лет со дня постановки

Новости

Пушков сравнил Зеленского с Голобородько: он не готов быть президентом 22:22
Движение поездов на "серой" ветке метро возобновлено 22:18
В МИД РФ объяснили причину отказа в выдаче визы Виктории Нуланд 22:03
Михаил Григоренко: Никакой задачи-минимум. Главное - "золото" 21:16
В московском метро остановились поезда на "серой" ветке 21:00
В колонию отправят еще одну подельницу полковника Захарченко 20:43
Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании 20:27
Из-за грозы москвичам посоветовали не садиться за руль 20:20
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора 20:10
Владелец "китовой тюрьмы" обещал исполнить решения властей и ученых 19:55
В Домодедово мужчина умер после дебоша в самолете 19:52
Под Ярославлем закрыли подпольный завод автозапчастей 19:47
Глава подмосковного городского округа подозревается во взятке 19:41
Филарет отказался выполнять условия томоса 19:32
Москвичей предупредили о дождях и грозах в выходные 19:22
В "Артеке" спустили на воду копию ботика Петра Великого 19:18
МИД: Москва ответит на размещение американской РЛС в Норвегии 19:07
Трамп сравнил с камнем экс-госсекретаря США 19:00
Появится ли интеграция с IFTT в "Алисе"? 19:00
Чем "Яндекс.Деньги" будут полезны путешественнику 18:58
В России отметят юбилей Иэна МакКеллена двумя спецпоказами 18:57
Премьера нового Skoda Superb не обошлась без сюрприза 18:52
"Алису" научили управлять автомобилем 18:47
Блиц-интервью с руководителем службы Яндекс.Заправки 18:45
МИД: Москва возмущена словами японского депутата о силовом захвате Курил 18:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
23.05.2019 21:15
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Вишневый сад" и "Дачники" отмечают 115 лет со дня постановки

Текст: Ирина Корнеева
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(7869)
Театральная дуэль классиков Чехов VS Горький, объединенная темой "Вишневый сад продан. Грядущий дачник". Вечер Сергея Соловьева и премьера его спектакля "Иванов" по Чехову на 16-м Бахрушинском фестивале
В новом "Иванове" чеховских героев сыграют ученики мастерской Сергея Соловьева. Фото: Предоставлено Бахрушинским музеем В новом "Иванове" чеховских героев сыграют ученики мастерской Сергея Соловьева. Фото: Предоставлено Бахрушинским музеем
В новом "Иванове" чеховских героев сыграют ученики мастерской Сергея Соловьева. Фото: Предоставлено Бахрушинским музеем

Две пьесы - "Вишневый сад" Чехова в МХТ и "Дачники" Горького в Драматическом театре Комиссаржевской, вышедшие с премьерами в 1904 году на сценах Москвы и Санкт-Петербурга, отмечают в этом году 115 лет со дня постановки. Театральную дуэль в пространстве вишневого сада и его обитателей под названием "Вишневый сад продан. Грядущий дачник" приготовил Музей им. Бахрушина на родине предков мецената и коллекционера XIX-XX вв. Алексея Бахрушина в старинном русском городе Зарайске. До 31 мая там проходит Бахрушинский фестиваль; в Год театра, помимо "дуэлей" классиков, в его программе - от духовных песнопений солиста Большого театра Владимира Маторина в храме Иоанна Предтечи Зарайского кремля до русских народных песен в исполнении Русского хора Йельского университета (29 мая).

Фото: Михаил Гутерман.
Сергей Женовач поставил в МХТ им. Чехова "Бег" Булгакова

24 мая - кульминация: премьера чеховского спектакля Сергея Соловьева "Иванов". Кинорежиссер впервые обратился к этой пьесе в 1963 году; в версии, которую он представит со своими студентами (режиссерской мастерской Соловьева во ВГИКе) музыку писала Анна Друбич, свет ставил Иван Толстой.

"За скромностью Чехова и как бы неэмоциональной, просто волшебной интонацией, стоит, извините за велеречивость, искомое здоровье России, - рассказывал Сергей Соловьев "РГ". - На третьем курсе ВГИКа я натолкнулся на рассказ "Доктор", и у меня возникло странное ощущение, что если мне сейчас дадут снять этот рассказ, то я для себя разрешу практически все кардинальные проблемы мира. Но мой педагог сказал, что у всех больших писателей случались неудачи, что "Доктор" - это жестокая неудача Антона Павловича Чехова. Но мое помешательство продолжалось, на четвертом курсе я нашел у Чехова "Володю", и казалось, что если я сниму "Володю", то моя жизнь образуется. Но мне сказали: "Ты с ума сошел - заканчивать ВГИК картиной про суицид?". Но детские мечты должны сбываться. В картине "О любви" я, по крайней мере, свои осуществил".

Фото: Пресс-служба фестиваля
Лучшей драмой на "Золотой маске" стала "Оптимистическая трагедия"

Как это было тогда, в фильме? В ручных, изысканных декорациях режиссер любовно создавал атмосферу знойного чеховского лета. Сам расставлял по вазам срезанные цветы, поливал их водой, закрывал окна, чтобы не было душно... Собирал вначале актеров, рассказывал, что хотел бы сделать, а дальше просил играть, как бог на душу положит.

Они так и играли. Ждали, когда Сергей Александрович остановит, но он только хвалил. А на следующий день говорил, что всю ночь не спал, размышлял и придумал сцену. Отснятый материал переснимали заново и делали это с большим удовольствием. И так было каждый день. Но когда объявили перерыв на три дня, Соловьев пришел и сказал, что он долго думал и понял: надо переодеть главного героя. И они переснимали полкартины...

Как на сей раз Соловьев репетировал спектакль "Иванов", пойдет речь 26 мая на творческом вечере режиссера.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Театр с Ириной Корнеевой Гид-парк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал бывших губернаторов помочь своим преемникам
В МИД РФ объяснили причину отказа в выдаче визы Виктории Нуланд
МВД создаст базу данных ДНК всех фигурантов уголовных дел
Движение поездов на "серой" ветке метро возобновлено
В Совфеде ответили на призыв НАТО покинуть Крым