На Сахалине открыли ярмарочный сезон

Первая в этом году большая сельскохозяйственная ярмарка "Весна-2019" прошла сегодня в Южно-Сахалинске. Более сотни островных производителей представили на ней свою продукцию, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На торговой площадке можно было приобрести рассаду и семена, удобрения и садовый инвентарь, мясную, молочную и рыбную продукцию. Для удобства территорию ярмарки разделили на сектора. В одном из них дачники и владельцы частных домов могли приобрести все необходимое для весенних посадок. Популярностью пользовалась площадка "Общепит", где можно было закупить продукты, необходимые для приготовления шашлыка, и многое другое.

Посетители "Весны-2019" не только делали покупки, но и получали полезные советы специалистов по технологии возделывания культур. Желающие могли найти работу - в одной из палаток была информация о вакансиях на сельскохозяйственных предприятиях.

В рамках деловой программы состоялась закупочная сессия. Сельхозпроизводители и предприятия торговли заключили протоколы намерений на поставку нового урожая, а организации пищевой и перерабатывающей промышленности договорились с ритейлерами о поставках продуктов питания.