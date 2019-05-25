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25.05.2019 03:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У сахалинских медведей выявили опасную для человека болезнь

Текст: Евгения Шерешевская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники лаборатории Россельхознадзора на Сахалине при исследовании проб от двух туш медведей, добытых в Томаринском районе острова, обнаружили живые личинки трихинелл. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Попадая в организм животного, личинки трихинелл вызывают тяжелое заболевание - трихинеллез. Оно представляет опасность и для человека. Чтобы заразиться, достаточно съесть 10-15 граммов трихинеллезного мяса. Избежать заражения не помогут ни термическая обработка, ни соление.

После попадания в организм человека личинки трихинелл поселяются в мышечном волокне и частично разрушают его. Вокруг каждой личинки (а их количество может достигать 15 тысяч на килограмм мышц) со временем образуется плотная фиброзная капсула, она утолщается за счет солей кальция. В таком состоянии личинки могут оставаться живыми много лет.

Сейчас на Сахалине сезон охоты на бурого медведя. По данным регионального Россельхознадзора, в 2018 году все 45 исследованных проб мяса добытых на острове медведей были чистыми, в этом году две из пяти оказались зараженными паразитами.

Информация о выявлении личинок паразитов внесена в государственную информационную систему "Веста". Также сведения поступили в территориальное управление Россельхознадзора, агентство ветеринарии и племенного дела Сахалинской области для принятия мер оперативного реагирования.

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