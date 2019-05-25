В Благовещенске в одном дворе загорелись два автомобиля

Сообщение о возгорании двух автомобилей на улице Новой в Благовещенске получили вчера вечером пожарные города, сообщили в пресс-службе МЧС России по Амурской области.

Огнеборцы прибыли к месту происшествия через восемь минут и в течение трех минут потушили пожар. Сейчас пытаются установить причину и виновника возгорания.

Очевидцы, поделившиеся кадрами с места происшествия в соцсетях, утверждают, что сначала загорелся один автомобиль, а с него пламя перекинулось на стоящую рядом машину. Пользователи соцсетей выдвинули и свою версию относительно виновных. "По онлайн-камере поджог устроили дети. Им по 12-13 лет", - написала пользователь, представившаяся владельцем одного из авто.