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25.05.2019 05:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Комсомольске-на-Амуре судостроители начали уникальную операцию

Текст: Евгения Шерешевская

Стыковку частей корпуса парома "Александр Деев" проводят на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, это уникальная для региона операция. Водоизмещение судна настолько велико, что строить его пришлось в разных цехах. К концу мая корабелы намерены завершить работы по стыковке и монтажу блоков.

Фото: Максим Коротченко
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После того, как полностью сваренный корпус предъявят заказчикам, судно выведут в акваторию Амура для достройки. Чтобы облегчить всплытие корабля в наливном бассейне и вывести его к достроечной набережной, строится судоподъемный понтон.

Со стапелей Амурского завода должно сойти два идентичных парома. "Александр Деев" и его "брат-близнец" заменят ныне действующие суда типа "Сахалин" на линии Ванино - Холмск.

Справка "РГ"

Строящийся паром имеет три грузовые палубы, рассчитанные на 30 железнодорожных вагонов, 48 грузовых автопоездов и 28 легковых автомобилей. На нем можно разместить 150 пассажиров. Суда усиленного ледового класса способны работать при температуре минус 40 градусов по Цельсию, передвигаться во льдах толщиной один метр. За 24 часа они могут пройти путь от Ванино до Холмска, разгрузиться и вернуться обратно.

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