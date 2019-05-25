В Приморье решили наказать родителей участницы скандального флешмоба

Штрафом накажут родителей владивостокской школьницы, явившейся на торжества по случаю последнего звонка в форме полицейского, сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МВД.

Видео о развлечениях учеников одной из школ Владивостока появилось в соцсетях и местных СМИ. На нем запечатлены танцы школьников, одетых в разные костюмы. Подростки громко скандируют лозунги и пускают разноцветный дым. Позже в самом учебном заведении они распыляют содержимое огнетушителя. Трое юношей были одеты в костюмы "зайчиков" и черные маски, а одна из девушек - в форму полицейского.

Как рассказали в школе, ее директор написала заявление об увольнении по собственному желанию, в учебном заведении идет внутренняя проверка. Кроме того, полиция начала проверку по факту незаконного ношения форменной одежды со знаками различия и символикой правоохранительных органов.