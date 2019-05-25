Почтальон настроил на "цифру"

В Самарской области отдаленные поселки начали подключать к спутниковому телевидению. Эфирное аналоговое вещание 20 федеральных каналов 3 июня будет отключено. А цифровой сигнал доходит не до всех селений.

Первые 90 домов уже подключили "к спутнику" на этой неделе. После установки "тарелки" льготники получают бесплатный доступ к двадцати телеканалам.

Вчера в Самаре, как и в других 35 регионах "третьей волны" перехода на цифровое вещание, прошла акция "Запуск цифровых воздушных змеев". Она стала подарком для волонтеров штаба, созданного для помощи жителям в настройке оборудования для приема цифрового эфирного телевидения. Праздник на последней миле стадиона "Самара Арена". Сначала рано утром была зарядка со звездами спорта. Ее провели самарчанки - олимпийская чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета 1996 года, многократная чемпионка мира и Европы Ольга Кузнецова и бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах, неоднократный чемпион Европы и призер чемпионатов мира по баскетболу Ольга Артешина.

Более 98 процентов жителей региона уже имеют доступ к "цифре". Но ряд поселков в сельских районах все-таки останутся вне зоны доступа. В помощь людям правительство выделило почти три миллиона рублей, 499 малообеспеченных семей получат бесплатный комплект спутникового ТВ.

Также льготники получают компенсации из бюджета за приобретенные приставки и антенны - по 1,2 тысячи рублей. В казне на эти цели заложили почти 40 миллионов рублей. Как пояснили "РГ" в департаменте информационных технологий и связи правительства региона, в области нет нехватки оборудования для приема "цифры". Местный минпромторг проводит еженедельный мониторинг наличия товара и цен на них. Также следит за стоимостью приставок и антенн Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области.

"В сельской местности приставки и антенны можно купить в 720 почтовых отделениях по социальной цене 990 рублей, причем есть возможность это сделать даже в рассрочку. Почтальоны, принося пенсии бабушкам, рассказывают о переходе на "цифру" и даже потом помогают настраивать пожилым оборудование", - рассказал "РГ" представитель департамента информационных технологий Владимир Силантьев.

Тем, кто затрудняется с подключением "цифры", продолжают помогать около двух тысяч волонтеров.

В Самарской области работает региональная горячая линия 88007076123 по приему заявок от жителей на вызов волонтеров для настройки цифрового оборудования.

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