Региональное ТВ получит время на цифровых каналах

До конца этого года региональные телеканалы Нижегородской области останутся в аналоговом формате, однако для них будет выделяться эфирное время на цифровых.

Об этом сообщил министр информационных технологий и связи региона Сергей Ефимов на празднике, посвященном окончательному переходу региона на цифровое телевещание. Напомним, оно произойдет в 36 регионах страны 3 июня.

В центре Нижнего Новгорода - возле катера "Герой" буквально у стен Кремля известные спортсмены-нижегородцы, телеведущие, волонтеры запустили в небо 20 воздушных змеев с логотипами каналов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания. А потом горожане устроили флешмоб, выстроившись в огромный телевизор, который было видно с высоты птичьего полета.

Директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин подчеркнул, что вся суть проекта по переходу на цифровое телевещание - уравнять возможности жителей малых городов с возможностями мегаполисов. "3 июня мы полностью уходим в "цифру", это означает, что наша глубинка получает равные права в области телевидения с Нижним Новгородом, Санкт-Петербургом и Москвой", - отметил он.

"Вне охвата сейчас остался 31 населенный пункт Нижегородской области: это деревни и села, находящиеся на границе региона или в низинах. Для них предусмотрены варианты со спутниковыми тарелками. Льготным категориям положены компенсации", - уточнил Сергей Ефимов.

Как уже писала "РГ", 14 октября еще 21 регион окончательно перейдет на цифру. И вот чем полезен им мог бы опыт Нижегородской области.

Компенсации, которые предоставляют власти своим гражданам, чтобы снизить затраты семей на приставки, антенны, спутниковое оборудование, а также сам переход на "цифру" вдохновляют мошенников, желающих подзаработать на доверчивых гражданах. Встречались случаи, когда пожилым людям предлагали купить "приставку с рук", однако цена на нее была в 3-5 раз выше, чем в магазине: рекомендованная стоимость у официального продавца бытовой техники начинается от 990 рублей.

Еще одна распространенная схема мошенничества - "помощь" в получении компенсации за покупку нового оборудования для малообеспеченных граждан. Доходило до того, что людям предлагали сообщить для этого данные своей банковской карты. И об этом жителей надо предупреждать. Что и делало правительство Нижегородской области. По всем каналам связи напоминали: те, кому положены меры поддержки, могут получить их только в территориальных органах соцзащиты. И другого варианта нет.

Телефон региональной горячей линии 8 (831) 422- 14−21.



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